AB’den Rusya’ya Güvensizlik Mesajı

ATEŞKES BEKLENTİLERİ VE TARAFLARIN TUTUMU

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkesle ilgili kararlar bekleniyor ve bu süreçte taraflardan gelen açıklamalar, Avrupa’da dikkatle izleniyor. Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelensky, ateşkese olumlu baktığını belirtmişken, Rusya’nın lideri Putin, ateşkesi desteklediklerini ancak üzerinde tartışılması gereken konuların olduğunu ifade ediyor.

UKRAYNA’YA DESTEK GÖRÜŞMELERİ

Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Kaja Kallas, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantıda Ukrayna’ya destek, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin ele alındığını vurguladı. Ukrayna’ya 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek bulunduğunu belirterek, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini kaydetti.

RUSYA’NIN BARİŞ İSTEĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Kallas, toplantıda masada bulunan tüm bakanların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta yapılan Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. “Şu anda gördüğümüz şey Rusya’nın gerçekten barış istemediği” şeklinde bir değerlendirme yapan Kallas, ayrıca masanın etrafında yapılan görüşmeler sonucu, Rusya’ya gerçekten güvenilemeyeceği sonucuna varıldığını ifade etti.