AB’den Türkiye’ye SEPA Katılım Teklifi

Avrupa Birliği, Türkiye’ye euro bazlı banka transferlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştiren SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine katılması için bir teklif sundu. 41 ülkenin yararlandığı bu sistem, sınır ötesi para transferlerinde ödenen yüksek banka komisyonlarını ortadan kaldırarak işlemleri ülke içindeki havale işlemlerine benzer bir kolaylıkla gerçekleştiriyor.

SEPA SİSTEMİ İLE MALİYET AVANTAJI

Eğer Türkiye bu sisteme katılırsa, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ve ihracatçılar önemli bir maliyet avantajı elde edecek. Mevcut sistemle yüksek bir seviyeye ulaşan işlem ücretleri, SEPA ile sembolik meblağlara düşerken, transfer süreleri de dakikalar içerisinde gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dikkate alınan bu teklif, Türkiye’nin finansal altyapısının Avrupa standartlarıyla tam entegrasyonunu sağlaması açısından hayati bir adım olarak değerlendiriliyor.

SEPA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı), Avrupa genelinde euro cinsinden gerçekleştirilen banka transferlerini yerel işlemler kadar hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale getiren bir ödeme sistemidir. Mevcut durumda 36 ülkede uygulanan sistem, sınır ötesi ödemelerdeki yüksek komisyonları ve uzun işlem sürelerini sona erdirerek, havale, EFT ve doğrudan borçlandırma gibi işlemleri tek bir standartta bir araya getiriyor. Özetle, SEPA, Avrupa ülkeleri arasındaki dijital para trafiğini “görünmez sınırlar” olmadan tek bir havuzda toplayan finansal bir platform sunuyor.

