AB’den Vize İptali: “Filistinli Yetenekler Hedefte”

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yapılan “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına bilgiler verdi. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” dedi. Bu konuda AB ülkelerinin tam bir mutabakat sağladığını vurguladı.

VİZE İPTALİ HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı.

ŞAŞKINLIK VE TEPKİLER

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine, ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi nedeniyle derin bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

