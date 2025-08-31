AB’den Vize İptaline Tepki: “Yeniden Değerlendirilmeli”

AB’DEN YENİ DEĞERLENDİRME TALEBİ

Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” dedi ve bu konuda AB ülkelerinin bir fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

VİZE İPTALİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında New York’ta gerçekleşecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak olan Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiğini bildirdi. Açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı.

FİLİSTİN’DEN ŞAŞKINLIK AÇIKLAMASI

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine ilişkin derin bir şaşkınlık içinde olduklarını dile getirdi.