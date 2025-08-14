Ab: E1 Yerleşim Planı, Uluslararası Hukuk İhlali

AB’DEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’te “E1” olarak adlandırılan yasadışı yerleşim yeri için yapacağı planı onaylayacağını açıklamasına karşı bir tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in bu yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrailli yetkililere bu planı durdurma çağrısında bulundu. Kallas, “İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail’e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor” diye ifade etti.

E1 PROJESİ

İsrail, Batı Şeria’daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs’ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı hedefleyen “E1” projesi çerçevesinde 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.