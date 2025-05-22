“Ab Komisyonu Önünde ‘Gazze’ye Ağıt”

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRECEK Mİ?

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlar neticesinde 50 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı ve milyonlarca insan yerinden edildi. Bu adaletsiz saldırılara karşı dünya genelinde birçok farklı şehirde protestolar düzenlendi. Arap asıllı Hesla, bu zulmü sessiz kalmayanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

AB ÖNÜNDE PROTESTO

Hesla, Avrupa Birliği çalışanlarının her perşembe gerçekleştirdiği Gazze protestosuna destek vermek için AB Komisyonu önüne geldi. Elinde Filistin bayrağı ve üzerinde “Aranıyor” yazılı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir fotoğrafını taşıyan kadın, geleneksel Filistin kıyafetleriyle bina girişine doğru ilerledi.

SESİNİ YÜKSELTİYOR

Hesla, yüksek sesle “Artık dayanamıyorum”, “Sessizliğiniz suç ortaklığı”, “Gazze’de soykırım var” sözlerini dile getirdi. “Gazze” diye bağırarak ağıt yaktı. Bir süre sonra yere yığılan kadının yardımına, protestoya katılan AB çalışanlarından bir grup koştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

AB Komisyonu güvenlik görevlilerinin olay yerine çağırması üzerine gelen Belçika polisi, Hesla’yı bir süre sorguladıktan sonra serbest bıraktı.