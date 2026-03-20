AB Nükleer Araştırmalara Büyük Bütçe Ayırdı

Avrupa Birliği, nükleer inovasyon ve araştırmayı geliştirmek üzere Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) Araştırma ve Eğitim Programı’nın 2026-2027 dönemine ilişkin yeni bütçesini onayladı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bu programın Avrupa’nın enerji bağımsızlığını artırmayı, teknolojik rekabetçiliği güçlendirmeyi ve nükleer alandaki bilimsel ilerlemeleri hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, programın Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

FÜZYON ENERJİSİNE BÜYÜK YATIRIM

Program kapsamında, füzyon enerjisinin laboratuvar çalışmalarından elektrik şebekesine entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla 222 milyon euroluk bir kaynak ayrıldı. Bu yatırım ile ticari olarak uygulanabilir füzyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve Avrupa’da sağlam bir tedarik zinciri kurulması hedefleniyor. Ayrıca, nükleer füzyon alanında kamu ve özel sektör işbirliği ile yeni bir ortaklık yapısının oluşturulacağı bildirildi.

GÜVENLİ NÜKLEER TEKNOLOJİ VE YENİ REAKTÖRLER

Program çerçevesinde nükleer araştırmalara yönelik olarak 108 milyon euro bütçe tahsis edildi. Bu kaynak, radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, radyasyondan korunma, nükleer malzeme inovasyonu ve mevcut nükleer santrallerin güvenli işletimi gibi alanlarda yürütülecek çalışmalara destek sağlayacak. Küçük modüler reaktörler (SMR), gelişmiş reaktör teknolojileri ve yeni nesil nükleer yakıtlar, programın öncelikli araştırma alanları arasında bulunuyor.

NÜKLEER ALANDA İNSAN KAYNAĞINDA DESTEKLENECEK

AB Komisyonu, nükleer enerji sektöründe nitelikli insan kaynağını artırmayı programın önemli hedeflerinden biri olarak belirledi. Bu doğrultuda, burslar ve eğitim programları aracılığıyla genç araştırmacıların ve yeni yeteneklerin sektöre kazandırılması planlanıyor.