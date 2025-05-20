AB, Suriye’ye Yaptırımları Kaldırdı

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması kararı alındığını açıkladı. Kallas, Brüksel’de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası sosyal medya üzerinden “Bugün Suriye’ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık.” mesajına yer verdi. Kallas, “Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz.” ifadesiyle de AB’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

SURİYE’DEN YANIT GELDİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AB’nin yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “AB’ye yaptırımların kaldırılması kararına müteşekkiriz. Karar Suriye’de güvenlik ve istikrarı destekleyecek.” dedi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir hafta önce Washington’un Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırdığını duyurması sonrası geldi.

YAPTIRIMLARIN KAPSAMI

Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımlar, iç savaşın başlamasıyla birlikte Mayıs 2011’de hayata geçirildi. Rejimin insan hakları ihlalleri ile bağlantılı olarak, bireylere seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi kısıtlayıcı tedbirler uygulandı. Esad ve bakanlarının yanı sıra rejim içindeki önemli isimler de bu yaptırıma tabii tutuldu. Ayrıca AB, Suriye’nin finansal yapısına zarar vermeyi hedefleyen sektörel yaptırımlar da uyguladı. Bu bağlamda, ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil kullanıma uygun malzemelerin ve bazı iletişim ekipmanlarının ihracatı sınırlı hale getirildi. Yaptırımlar, çeşitli girişimlerin ve altyapı projelerinin finansmanını da kapsıyordu. AB, 24 Şubat’ta ise yapılan bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörlere yönelik yaptırımları “askıya alma” kararı aldığını duyurdu. AB yetkilileri, bu kararların “geri döndürülebilir” olduğunu ve ülkedeki gelişmelerin dikkatle izlendiğini ifade etti.