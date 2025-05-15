Ekonomi

AB, TikTok’a Ceza Geliyor

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TİKTOK’UN İHLALİNE YÖNELİK ŞÜPHELER

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok’u Birlik içerik kurallarını ihlal etmekle suçluyor. AB Komisyonu, TikTok’un reklam deposunun Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgular bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, AB kuralları çerçevesinde TikTok’un reklam deposunu yayımlama yükümlülüğü olduğu belirtildi ve şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediği ifade edildi.

Reklam deposunun yayımlanmasının araştırmacılar ve sivil toplum için dolandırıcılık ile sahte reklamları tespit etmede kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. “Komisyon, TikTok’un reklamların içeriği, reklamların hedeflediği kullanıcılar ve reklamlar için kimin ödeme yaptığı hakkında gerekli bilgileri sağlamadığını tespit etti.” değerlendirmesi yapıldı. AB Komisyonu’nun ön bulgularının doğrulanması durumunda, şirkete para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi bekleniyor.

KATı KURALLAR VE CEZALAR

AB’nin teknoloji kuralları çerçevesinde Avrupa’da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların belirlenen katı kurallara uyması gerekmekte. AB, kural ihlali yapan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6’sına kadar para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda, söz konusu dijital platformların AB’deki faaliyetlerine son verilebiliyor.

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