Ab, Tiktok’a Ceza Verme Üzerinde

AVRUPA BİRLİĞİ TİK TOK’U İHLALLE SUÇLUYOR

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok’u, Birlik içerik kurallarını ihlal etmekle itham ediyor. AB Komisyonu, TikTok’un reklam deposunun Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği konusunda ön bulguların mevcut olduğunu belirtti. Açıklamada, AB kuralları gereği TikTok’un reklam deposunu yayımlama yükümlülüğü olduğu vurgulandı ve şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediği ifade edildi.

REKLAM DEPOSUNUN GEREKLİLİĞİ

Açıklamada, reklam deposunun yayımlanmasının araştırmacılar ve sivil toplum için dolandırıcılık ile sahte reklamları tespit etmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi. “Komisyon, TikTok’un reklamların içeriği, reklamların hedeflediği kullanıcılar ve reklamlar için kimin ödeme yaptığı hakkında gerekli bilgileri sağlamadığını tespit etti.” değerlendirmesi yapıldı. Eğer AB Komisyonunun ön bulguları doğrulanırsa, şirketin ceza alması ve kurallara uyması için bir uyum emri gönderilmesi gündeme gelecek.

KURALLARA UYUM ZORUNLULUĞU

AB’nin teknoloji kuralları doğrultusunda, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara riayet etmesi gerekiyor. AB, kural ihlali yapan dijital platformlara, küresel cirolarının yüzde 6’sına kadar varan oranlarda para cezaları uygulayabiliyor. Aynı zamanda, ihlallerin tekrarı durumunda, bu dijital platformların AB’deki faaliyetlerine son verilebiliyor.