AB ve ABD Gümrük Gerilimi Artıyor

AB BAŞKANINDAN CEVAP VEREN AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin çelik ve alüminyuma getirilen gümrük vergilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, “ABD’nin bu adımlarına kesinlikle cevapsız kalmayacağız” diyerek, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği’nin bu durum karşısında sert bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti.

EKONOMİK ÇIKARLARIN KORUNMASI

Von der Leyen, “AB ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçecektir. İşçilerimizi, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi koruyacağız” şeklinde belirttiği sözlerle, Avrupa’nın kendi ekonomisini nasıl koruyacağına dair bir taahhütte bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergisi kararına dair yaptığı açıklamada, von der Leyen “Gümrük vergileri vergidir – iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha kötü” değerlendirmesi yaptı.

HAKSIZ GÜMRÜK TARİFELERİNE TEPKİ

Von der Leyen, “AB’ye yönelik haksız gümrük tarifeleri cevapsız kalmayacaktır – bunlar kesin ve orantılı karşı tedbirleri tetikleyecektir” diyerek, Avrupa Birliği’nin bu gümrük politikalarına karşı nasıl bir strateji izleyeceği konusunda da net bir duruş sergiledi. Avrupa’nın bu konudaki kararlılığı, gelecekteki ticaret ilişkilerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Foreks