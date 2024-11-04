“AB ve Güney Kore’nin Stratejik Ortaklığı”

ASKER GÖNDERİMİ SONRASI AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi üzerine açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. Son gelişmeler arasında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yaptığı açıklama öne çıkıyor. Borrell, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen AB-Güney Kore Stratejik Diyaloğu öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER HER İKİ TARAF İÇİN TEHDİT

Borrell, AB ve Güney Kore’nin stratejik ortaklar olduğunu hatırlatırken, mevcut koşullarda artan jeopolitik gerilimler, teknolojik riskler ve iklim değişikliğinin her iki taraf için tehlike oluşturduğuna dikkati çekti. Borrell’e göre, Hint-Pasifik, dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin’in yükselişi gibi küresel değişimler önemli konular arasında yer alıyor. “Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir” ifadesini kullandı.

İHTİYAÇLARIMIZI ARTIRAN DEĞİŞİMLER

Modern siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmelerin coğrafi sınırlara ayak uydurmadığını belirten Borrell, mesafeli çatışmaların küresel istikrar üzerindeki etkilerine de değindi. Borrell, Güney Kore’ye destek hakkında şu sözleri sarf etti: “Bu yarımadadaki ve Ukrayna’daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya’da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılıdır ve bu da ortak güvenlik gündemimizin önemini tekrar ortaya koymaktadır.” Bu durum, birlikte çalışma gerekliliğini artırıyor.

STRATEJİK ORTAKLIKLAR GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın haziran ayında Kuzey Kore’ye resmi bir ziyarette bulunmuştu ve taraflar arasında bir “kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması” imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihlerinde konuşlandırmayı planladığını duyurdu. ABD ise Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırı yakını Kursk bölgesinde yer aldığını bildirdi.