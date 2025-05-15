Ab Yaptırımları Gözden Geçiriliyor

SURİYE’YE YAPTIRIMLARLA İLGİLİ YENİ ÖNERİLER

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’ye yönelik yaptırımlarda esneklik sağlanmasını önerdi. Kallas’ın bu tavsiyesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması talimatını vereceğini açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştireceği toplantıda, Şam ile olan ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

YAPTIRIMLARDA GEVŞETME ADIMLARI

AB, mevcut durumda enerji, ulaşım ve yeniden inşa konularında bazı yaptırımların ve mali işlemlerin bir kısmını gerçekten gevşetmiş durumda. Eğer Kallas’ın önerisi onaylanırsa, yaptırımlar daha kapsamlı bir biçimde iptal edilebiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa’yı ağırladıktan sonra, yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde Paris’in bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması konusunda AB nezdinde adım atacağını belirtti.

2013 yılından bu yana uygulanan yaptırımların büyük bir kısmı, her yıl 1 Haziran’da yenileniyor. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Suriye’nin yeniden inşa maliyetinin 250 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu nedenle, Batı yaptırımlarının hafifletilmesi için Avrupa ülkelerine Suriye’nin baskı yapmaya devam ettiği ifade ediliyor.