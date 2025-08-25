AB’ye Giriş Ücreti Artacak

KABUL EDİLEN YENİ GİRİŞ ÜCRETİ ARTIRILACAK

Avrupa Komisyonu, kısa süreli kalışlar için AB’ye gelen vize muafiyeti bulunan yolculardan alınan giriş ücretinin 7 eurodan 20 euroya çıkarılmasını planlıyor. Bu durum, üst düzey bir AB yetkilisi tarafından onaylandı. Vizeden muaf seyahatlerin 2026 yılının son çeyreğinden itibaren “Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi” (ETIAS) dahilinde İrlanda dışında kalan tüm AB ülkeleri ile birlikte İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre’ye yapılması mümkün olacak.

YENİ SİSTEMİN AMACI VE UYGULAMA KAPSAMI

Yeni ETIAS ücret sistemi, AB bütçesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. İngiltere, ABD, Kanada, Brezilya ve Avustralya gibi vizeden muaf ülkelerin vatandaşları, bu ülkelerde 90 güne kadar kısa süreli kalışları için ETIAS iznine ihtiyaç duyacak. Mevcut durumda, vizeden muaf giriş ücreti başvuru sahipleri için 7 euro olarak belirlenmişken, başvuru esnasında 18 yaşından küçük ya da 70 yaşından büyük olan kişiler bu ücretten muaf tutuluyor. Ancak, Avrupa Komisyonu şimdi ek fon elde etme amacıyla bu ücreti üç kat artırarak 20 euroya yükseltmeyi planlıyor.