AB, Yeni Sistemle Damga Uygulamasını Kaldırıyor

DİJİTAL GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ (EES) TANITILIYOR

Avrupa Birliği (AB), uzun bir süredir pasaportlarda kullanılan damga uygulamasını değiştirecek yeni bir sistem üzerinde çalışmalarini sürdürüyor. Yerini alacak olan Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile yolcuların biyometrik verileri dijital ortamda kaydedilecek. Bu yeni sistemin, pasaport damgalarının yerine geçeceği ve AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerinin dijital olarak tutulacağı ifade edildi.

DİJİTAL VERİLERİN TOPLANMASI

EES sayesinde, yolcuların parmak izleri, yüz görüntüleri ve temel seyahat bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bu sistem, bir kişinin Schengen bölgesinde yasal kalış süresini aşıp aşmadığını otomatik olarak izleme imkanı sunacak. Yetkililer, EES’in vize ihlallerinin tespitinde hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vereceğini ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol üstleneceğini belirtiyor. Ayrıca, toplanan biyometrik verilerin en yüksek veri koruma standartları ile saklandığını ve yalnızca sınır güvenliği amacıyla kullanılacağını vurguladı.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI DEVAM EDECEK

EES sistemi, mevcut vize uygulamasında bir değişikliğe yol açmayacak. Vizeye tabi olan ülkelerin vatandaşları, onaylanan başvurular sonucunda pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketlerini almaya devam edecek. EES sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) devreye girecek. Bu sistem, Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilen AB dışındaki ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getirecek. Yolcular, seyahat öncesinde çevrimiçi bir form dolduracak ve başvuru için 20 euro ücret ödeyecek. Onaylanan izin 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre bir şekilde çalışması sayesinde, Avrupa ülkeleri vize takibini ve sınır güvenliğini daha sıkı ve kontrollü bir biçimde sağlamış olacak.