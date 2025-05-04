ABB FOMGET Şampiyon Olmayı Başardı

ABB FOMGET ŞAMPİYONLUK İLAN ETTİ

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26’ncı ve son haftasında, ABB FOMGET, evinde konuk ettiği Galatasaray’ı 4-2 yenerek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ABB FOMGET’in gollerini sırasıyla Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic (56) kaydetti. Galatasaray’ın golleriyse 43’üncü dakikada Ina Kristoffersen ve 52’nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin tarafından atıldı.

FENERBAHÇE’NİN LİG SONUCU

ABB FOMGET’in ligdeki rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak son haftayı geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, ABB FOMGET ile aynı puanda girdiği son hafta sonunda 2 puan geride kalarak Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla 2’nci sırada bitirdi.