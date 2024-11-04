ABB’nin Ebru Gündeş Konseri Açıklaması

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Ebru Gündeş konseriyle ilgili bir inceleme süreci başlattığını ve şu ana kadar organizasyon firmasına herhangi bir ödeme yapılmadığını duyurdu. ABB’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır.” ifadesine yer verildi.

TEFTİŞ SÜRECİNDEKİ DETAYLAR

Paylaşımda devam eden açıklamada, “Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadesi yer aldı. Bu adımlar, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin altını çiziyor.