“ABD, 40 Şirkete Yaptırım Uyguladı”

ABD YAPTIRIMLARINI ARTIRIYOR

ABD, Ukrayna’da gerçekleşen savaşta Rusya’ya yönelik baskıyı artırmak amacıyla, Rus ordusuna destek sağladığı öne sürülen bazı şirketleri yaptırım listesine dahil etti. Yeni düzenleme ile birlikte, başta Rusya ve Çin olmak üzere 40 farklı şirket ve araştırma kuruluşu, ABD’nin ticaret kısıtlaması listesine alındı.

ŞİRKETLERİN DAĞILIMI

Yaptırım getirilen kuruluşlar arasında 13 tanesi Rusya ve 11 tanesi Çin merkezli bulunuyor. Diğer kalan şirketler ise Hindistan, Malezya, Singapur ve Türkiye gibi ülkelerde yer alıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, bu yaptırımlar için sunduğu gerekçeler arasında Rusya’nın kimyasal ve biyolojik silah programlarına ve insansız hava aracı (İHA) üretimine olan desteğini vurguluyor.