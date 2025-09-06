Abd Askerleri Karayipler’e Yığılıyor!

ABD’NİN ASKERİ YIĞINIYLA YÜKSELEN GERİLİM

ABD’nin Güney Karayipler’deki hızlı askeri yığınağı, bu hafta Venezuela’dan çıktığı söylenen bir uyuşturucu teknesine düzenlenen ölümcül saldırıyla zirveye ulaştı. Salı günü gerçekleşen operasyonda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Trump yönetimi, ilerleyen haftalarda yeni saldırıların yapılacağını duyurdu. Perşembe günü iki Venezuela F-16 savaş uçağının ABD’ye ait güdümlü füze destroyerini taciz etmesi, gerilimi artırdı. Pentagon, bu durum üzerine Cuma günü Porto Riko’ya 10 adet F-35 savaş uçağı göndererek, olası tacizleri önlemeyi ve Venezuela hedeflerine yönelik olası hava harekatı için pozisyon almayı hedefledi.

ASKERİ YIĞININ NEDENİ NE?

Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli talimatla, bazı Latin Amerika uyuşturucu kartelleri “terör örgütü” olarak ilan edildi. Aynı dönemde Venezuela’daki bir suç grubunun da “terörist” olarak tanımlanarak, liderinin Maduro olduğu öne sürüldü. Bunun sonucunda Pentagon, gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo oluşturarak operasyonlara başladı.

PENTAGON’UN GÖREVDEKİ GÜÇLERİ

Pentagon’un açıkladığına göre bölgede şu anda 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısı görev yapıyor. ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu, 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlanmış durumda. Ayrıca, USS Jason Dunham ve USS Gravely adlı güdümlü füze destroyerleri Karayipler’de görev yaparken, USS Sampson’un da bölgeye gönderilmesi planlanıyor.

VENEZUELA’DAN GELEN TEPKİLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri hamlelerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” olarak tanımladı. Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıklayarak, “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” mesajını verdi. Ayrıca Trump’a doğrudan uyarıda bulunarak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” ifadesini kullandı.

GELİŞMELER NE OLACAK?

Askeri uzmanlar, mevcut kuvvetin Venezuela’ya kara harekatı düzenlemek için yetersiz olduğunu belirtiyor. Ancak donanmadaki özel kuvvetlerin gerçekleştireceği nokta operasyonları, “yakala ya da öldür” tarzındaki baskınları mümkün kılabiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımladı ve Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” söyledi.