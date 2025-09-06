ABD Askerleri Karayipler’e Yığınak Yapıyor

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin Güney Karayipler’de gerçekleştirdiği ani askeri yığınağı, Venezuela’dan çıktığı bildirilen bir uyuşturucu teknesine düzenlenen ölümcül operasyonla zirveye ulaştı. Salı günü yapılan bu saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Trump yönetimi, önümüzdeki haftalarda yeni askeri operasyonların da yapılacağını ifade etti. Perşembe günü ise iki Venezuela F-16 savaş uçağının ABD’ye ait bir güdümlü füze destroyerine taciz etmesi durumu daha da gergin hale getirdi. Bunun üzerine Pentagon, Cuma günü Porto Riko’ya 10 adet F-35 savaş uçağı göndererek olası tehditleri önlemeyi ve Venezuela’ya yönelik hava harekatı için hazırlık yapmayı hedefledi.

ASKERİ YIĞINANIN NEDENLERİ

Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli bir talimat, bazı Latin Amerika uyuşturucu kartellerini “terör örgütü” olarak ilan etti. Aynı dönemde Venezuela’daki bir suç grubunun da “terörist” olarak kabul edilmesi ve liderinin Maduro olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası Pentagon, gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo kurarak bölgedeki operasyonlara başladı.

BÖLGEDEKİ ABD GÜÇLERİ

Pentagon’un verdiği bilgilere göre, bölgede şu anda 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısı görev yapıyor. ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu, 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlanmış durumdayken, USS Jason Dunham ve USS Gravely isimli güdümlü füze destroyerleri de Karayipler’de görevde. USS Sampson’un bölgeye gönderilmesi ise planlar arasında yer alıyor.

VENECUELA’DAN GELEN TEPKİLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri eylemlerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” olarak değerlendirdi. Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurarak “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” mesajını verdi. Ayrıca Trump’a yönelik bir uyarıda bulunarak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” şeklinde ifade kullandı.

GELİŞMELERİN GELECEĞİ

Askeri uzmanlar, mevcut olan kuvvetlerin Venezuela’ya kara harekatı düzenlemek için yetersiz olduğunu belirtiyor. Ancak donanmadaki özel kuvvetlerin gerçekleştireceği nokta operasyonları ile “yakala ya da öldür” şeklindeki baskınların mümkün olduğunu dile getiriyorlar. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımlayarak, Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” bildirdi.