ABD Başkanı D. Trump, C. Kushner’ı Aday Gösterdi

ABD SENATOSU CHARLES KUSHNER’I ONAYLADI

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Büyükelçiliği için aday gösterdiği Charles Kushner’ı onayladı. Kushner, Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kayınbabası olarak biliniyor. Ancak, geçmişteki karanlık lekeleri siyasette tartışmalara neden oluyor. Hapis cezası almasına yol açan vergi kaçırma, yasa dışı bağış yapma ve seks tuzağı kurma suçlamaları ile gündeme gelen Kushner, 2020’de Trump tarafından affedilmişti. Şimdi ise ABD’nin Paris Büyükelçisi olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE KUSHNER’IN GEÇMİŞİ

Başkan Trump, 30 Kasım’da “Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Trump’ın açıklamalarında Kushner’in, ABD Holokost Anma Konseyine atandığı ve New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığı bilgileri de yer alıyor.

KUSHNER’IN HAPİS CEZASI VE AFFI

Charles Kushner, 2005’te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma suçlamaları ile 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, başkanlığının sona ermesine haftalar kala 23 Aralık 2020’de aralarında Kushner’ın da olduğu mahkumlar için af kararı almıştı. ABD yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine ya da yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor.