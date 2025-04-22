Abd Başkanı Donald Trump Körfez Turu

ABD TİCARET POLİTİKALARIYLA KÜRESEL DENGELERİ SARSMAKTA

ABD, hem Çin hem de Avrupa ile yürüttüğü yüksek vergili ticaret politikalarıyla küresel dengeleri etkilemeye devam ediyor. İleriye dönük ticaret görüşmeleri ise ülkenin öncelikleri arasında yer alıyor. Başkan Donald Trump, yeni gümrük vergisi tarifeleri ile ABD’nin daha zengin olacağını vurguluyor ve bu doğrultuda çalışmalara başladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE YAPILACAK ZİYARET

Beyaz Saray, Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı bir dikkate değer ziyaret olduğunu duyurdu. Bu ziyaret, ABD’nin Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Çin ile yüksek vergi tarifeleri konusundaki ilişkilerin de değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, “Çin ile potansiyel ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz” ifadesi öne çıkıyor. Ticaret ekibinin bu hafta 34 ülke ile görüşeceği ve 18 önerinin kağıt üzerinde hazır olduğu kaydediliyor. Bu durum, ticaret ilişkilerini geliştirme çabalarının sürdüğünü gösteriyor.