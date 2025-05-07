ABD Başkanı Trump: Çok Önemli Bir Duyuru

TRUMP’IN ÖNEMLİ DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu seyahati öncesinde çok dikkate değer bir duyuru yapacaklarını ifade etti. Trump, Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.” sözleriyle duyurunun içeriğinin önemine dikkat çekti.

ORTA DOĞU ZİYARETİ HAZIRLIKLARI

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi ülkeleri içeren Orta Doğu ziyaretine çıkacağını belirtirken, bu seyahat öncesinde yapılacak büyük duyuruya vurgu yaptı. Ancak, bu duyurunun detaylarına dair herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Trump, Çin’in ABD ile müzakere etmek istediğini fakat henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi. “Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Trump, ayrıca Çin’in ABD’den büyük ekonomik kazançlar sağladığını ve ticari ilişkilerin durmasının Çin ekonomisini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi alanlarda uygulanan tarifelerin, ABD’ye trilyonlarca dolarlık yatırımın geri dönmesine sebep olduğunu savundu. Eski Başkan Joe Biden döneminde yasa dışı göçmenlerin ülkeye geldiğini belirten Trump, kendi yönetimi altında büyük yatırımların ülkeye çekildiğini iddia etti. “Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip bunu yapmasaydım, ABD böyle bir piyasa olmazdı.” diyerek mevcut durumu özetledi.

TİCARET ANLAŞMALARINA YAKLAŞIMI

Ticaret anlaşmalarıyla ilgili sıkça sorular yöneltildiğini belirten Trump, ABD’nin anlaşma yapmak zorunda olmadığını vurguladı. “İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Ama onlar bizimle anlaşmak zorunda. Biz onların pazarından pay istemiyoruz.” dedi. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile birlikte önümüzdeki iki hafta içinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceklerini açıkladı. “Belirlediğimiz rakamlar adil olacak. Ülkelere zarar vermek istemiyoruz, dost olmak istiyoruz.” ifadeleriyle ABD’nin ticaret politikalarına esnek ancak rekabetçi bir yaklaşım sergileyeceğinin altını çizdi.

BÜYÜK DUYURUYA YÖNELİK BEKLENTİLER

Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde yapacağı duyuru, ABD dış politikası açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Duyurunun içeriği henüz belirsizliğini korurken, dünya genelinde kamuoyu Trump’ın açıklamalarını merakla takip ediyor.