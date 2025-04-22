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ABD Başkanı Trump Körfez’e gidiyor

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ABD TİCARET POLİTİKALARIYLA DENGELERİ SALLIYOR

ABD, Çin ve Avrupa’ya karşı uyguladığı yüksek vergili ve baskıcı ticaret politikaları sayesinde küresel dengeleri etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte, ticari görüşmelere de odaklanıyor. Yeni gümrük vergisi tarifeleri ile ABD’nin daha zengin olacağını vurgulayan Başkan Donald Trump, bu konudaki çalışmalara başladı. Beyaz Saray’dan yapılan son bilgilendirmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez’e yapacağı rutin bir ziyaret de belirtildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE YAPILACAK ZİYARETLER

Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat edecek. Bu ziyaretlerle ticaret stratejilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar doğrultusunda, Çin ile yürütülen ticaret ilişkilerine de dikkat çekildi.

ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ İYİYE GİDİYOR

Çin ile ticaret anlaşması konusunun olumlu yönde ilerlediği ifade edildi. Yürütülen ticaret görüşmelerinde, “Çin ile potansiyel ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz” ifadelerine yer verildi. Ticaret ekibi, bu hafta 34 ülke ile görüşmeler yapmayı planlıyor ve 18 öneri kağıt üzerinde hazır durumda.

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