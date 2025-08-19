ABD Başkanı Trump, Macron’a Putin dedi

ZİRVE SONRASI AÇIKLAMALAR

Dünyanın dikkatle izlediği ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki zirve sonuçlandı. Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri, görüşme sonrasında bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zirveye katılan liderler, anı olsun diye bir fotoğraf çekildi.

TRUMP’IN MACRON’A YORUMU

Trump’ın Zelenski ve AB liderleriyle basın toplantısında bulunduğu esnada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” şeklinde bir ifade kullandığı duyuldu. Bu açıklama sırasında mikrofonun etkisiyle sesi tüm salona yayıldı.