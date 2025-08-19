Dünya

ABD Başkanı Trump, Macron’a Putin dedi

ZİRVE SONRASI AÇIKLAMALAR

Dünyanın dikkatle izlediği ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki zirve sonuçlandı. Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri, görüşme sonrasında bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zirveye katılan liderler, anı olsun diye bir fotoğraf çekildi.

TRUMP’IN MACRON’A YORUMU

Trump’ın Zelenski ve AB liderleriyle basın toplantısında bulunduğu esnada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” şeklinde bir ifade kullandığı duyuldu. Bu açıklama sırasında mikrofonun etkisiyle sesi tüm salona yayıldı.

Dünya

Taraflar Beyaz Saray’da görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin zirvesi başladı. Trump, savaşın sona ermesi için mantıklı çözümler bulmaları gerektiğini ifade etti.
Ekonomi

TÜİK İstihdam Ve İşsizlik Verilerini Açıkladı

Yılın ikinci çeyreğine ait verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 0.3 puan artarak %8.6'ya ulaştı. Erkeklerde %7.0, kadınlarda ise %11.6 olarak belirlendi.

