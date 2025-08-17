ABD Başkanı Trump, Rusya ile görüşme yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. İki liderin buluşması toplamda 3 saat sürdü ve görüşme sırasında belirli ilerlemelerin kaydedildiği ifade ediliyor. Ancak, taraflar ateşkes konusunda herhangi bir mutabakata varamadı.

TRUMP’IN PAYLAŞIMLARI

Trump, sosyal medya hesabında görüşmeye dair bilgileri takipçileriyle paylaştı. “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın.” ifadesiyle gelişmeleri duyurdu. Ayrıca, bazı medya kuruluşlarının kendisiyle ilgili haberlerde yanıltıcı bilgiler verdiğini savundu.

BİDEN’İ SUÇLADI

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Trump, Rusya-Ukrayna savaşını “aptal savaş” olarak nitelendirdi. Trump, Alaska’daki görüşmeyi değerlendirirken, “Alaska’da, Biden’ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık.” şeklinde konuştu.

MEDYAYA ELEŞTİRİ

Trump, bir başka paylaşımında medyanın sahte haberler yaptığını ve kendisiyle ilgili durumu çarpıttığını belirtti. Eğer Rusya’nın Moskova’dan vazgeçmesini sağlamış olsaydı, medyanın ve solcu demokratların kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapacağını söyledi. Ayrıca, medyanın “durdurduğu diğer çatışmalar hakkında” daha fazla konuşması gerektiğini savundu.