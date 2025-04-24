Dünya

Abd Başkanı Trump’tan Putin’e Uyarı

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ABD VE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği ölümcül füze saldırılarına ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Trump, bu saldırılardan duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, her iki tarafı da ateşkes konusunda uzlaşmaya çağırdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim” dedi.

TRUMP’TAN PUTİN’E ÇAĞRI

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yaptığı açıklamada, “Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, savaşın getirmiş olduğu kayıplara dikkat çekerek, barış tarafında durulması gerektiğini vurguladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Kiev’e saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 70’ten fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bu saldırı, savaşın başlangıcından bu yana başkente karşı gerçekleştirilen en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.

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