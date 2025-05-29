“ABD Bayrağı Şam’a Çekildi”

2011 YILINDAKİ FARKINDALIK VE EYLEMLER

2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı başlatılan ABD destekli eylemler, 2024 yılına gelindiğinde Esad’ın görevinden istifası ve Suriye’yi terk etmesiyle sonuçlandı. Bu süreç, Suriye’de önemli bir dönüm noktası yarattı.

ABD ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN YENİDEN AÇILIŞI

2012 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan ABD Şam Büyükelçiliği, Esad’ın devrilmesinin ardından tekrar faaliyete geçti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin katıldığı resmi törenle ABD Suriye Temsilcisi Thomas Barrack, ABD bayrağını göndere çekti. Bu bayrak töreni, ABD’nin Şam’daki büyükelçilik konutunu yeniden açma sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

ABD’DEN RESSAMİ BİR ADIM

Gerçekleştirilen bu etkinlik, Washington yönetiminin Suriye’deki diplomatik varlığını yeniden tesis etmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Suriye’nin geleceği açısından önemli bir değişim başlatma potansiyeline sahip.