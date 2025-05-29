Abd Bayrağı Şam’a Çekildi!

BEŞAR ESAD GÖREVİNDEN AYRILIYOR

2011’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı başlatılan ABD destekli eylemler sonucunda, 2024’te Beşar Esad görevinden istifa ederek Suriye’yi terk etti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILIYOR

2012 yılında güvenlik nedenleri ile kapatılmış olan ABD Şam Büyükelçiliği, Esad’ın devrilmesinin ardından tekrar açıldı. Törende Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin de yer aldığı etkinlikte, ABD Suriye Temsilcisi Thomas Barrack, ABD bayrağını göndere çekti. Bu bayrak töreni, ABD’nin Şam’daki büyükelçilik konutunu açma sürecinin bir parçası olarak düzenlenen resmi program dahilinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Washington yönetiminin Suriye’deki diplomatik varlığını yeniden tesis etme yönünde atılan ilk somut adım olarak değerlendiriliyor.