ABD Bayrağı Şam’da Dalgalanıyor

BEŞAR ESAD’IN İSTİFASI VE GÖREV DEĞİŞİMİ

2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı başlatılan ABD destekli gösterilerin ardından, 2024 yılında Beşar Esad görevinden ayrılarak Suriye’yi terk etti. Bu gelişme, Suriye’nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILDI

2012 yılında güvenlik gerekçeleri dolayısıyla kapatılan ABD Şam Büyükelçiliği, Esad’ın düşmesinin ardından tekrar açıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin de katıldığı bayrak töreninde, ABD Suriye Temsilcisi Thomas Barrack, ABD bayrağını göndere çekti. Bu tören, ABD’nin Şam’daki büyükelçilik konutunu yeniden açma sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen resmi etkinlikler kapsamında yapıldı. Washington yönetiminin Suriye’deki diplomatik varlığını yeniden tesis etmeye yönelik attığı bu adım, dikkatle izleniyor.