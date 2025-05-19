Abd, Biden’ın Kanserini Tartışıyor

JOE BIDEN’IN KANSER TEŞHİSİ TARTIŞMALARA YOL AÇIYOR

ABD’nin eski liderlerinden Joe Biden’a, görevini devrettikten birkaç ay sonra prostat kanseri teşhisi konulmuş olması ve kanserin ileri bir evrede olduğu açıklanması, ülke genelinde tartışmalara sebep oldu. Uzmanlar, prostat kanserinin bu agresif formunun doktorlar tarafından daha erken tespit edilmemiş olmasının “akılalmaz” bir durum olduğunu vurguluyor. Daily Mail’in haberine göre, ABD’nin önde gelen sağlık uzmanları, eski bir başkana nasıl olup da ileri evre prostat kanseri teşhisi konulabildiğini sorgulamaya başladı. Uzmanlara göre, 50 yaş üstündeki erkeklere rutin kan testlerinin uygulanması halinde bu prostat kanseri türünün erken aşamada tespit edilmesi mümkün olabiliyor.

PSA TESTİ NEDEN YAPILMADI?

Yale Üniversitesi’nde radyoloji ve kamu sağlığı alanında profesör olan Dr. Howie Forman, Biden’ın başkanlıktan ayrılmadan önce herhangi bir izleme yapılmamış olmasının “akılalmaz” olduğunu belirtti. Forman, Biden’ın yakalandığı prostat kanserinin agresifliğine dikkat çekerek, “Prostata özgü bir antijen testi yapılmış olsaydı, bu teşhisten önce kanser teşhisi konabilirdi” ifadelerini kullandı. Biden, Şubat 2024’te Demokrat Parti’nin başkan aday adayıyken doktoru Kevin O’Connor tarafından muayene edilmişti ve Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki muayenesinin ardından Biden’ın “görev yapmaya uygun” olduğu ifade edilmişti. Forman, Biden’ın “daha önce pek çok kez PSA testi yaptırmış olması gerektiğini” vurguladı. Forman, Biden’ın ileri evre kanser teşhisinin “garip” olduğunu dile getirdi.

BİDEN’IN TARAMA GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ SORUSU

Forman, Biden’ın bu süre zarfında hiçbir müddet taramaya girip girmediğini sorguladı ve 70 yaşından önce PSA değerlerinin her zaman normal olup olmadığını merak etti. Forman, Biden’ın kanserinin kemiklere sıçrayarak metastaz yapmış olabileceğine dikkat çekerek, sağlık hizmetlerine erişim göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir teşhisin garip olduğunu ifade etti.

DR. MARC SIEGEL’DEN YORUMLAR

Fox News’in sağlık uzmanlarından Dr. Marc Siegel de Biden’ın teşhisinin kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Siegel, yaptığı açıklamada, Biden’ın prostat kanserinin fiziksel muayene sırasında fark edildiğini vurguladı ve “Çoğu zaman PSA değerlerinde artış görürüz ve bunun peşinden gideriz” dedi. Siegel, 50 yaş üstü erkek hastalarına bu testin yapılması gerektiğini ifade ederken, PSA değerlerinin yüksek çıkması durumunda MR çekilmesi ve ardından biyopsi yapılmasının düşünüldüğünü belirtti. Siegel, Biden’ın idrar sorunları yaşadığına dair beyanının ardından biyopsi yapıldığını ve bu durumun kanserin halihazırda yayılmış olduğunu gösterdiğini söyledi. Hastaların kanserin ilk evrelerinde herhangi bir semptom göstermediğine dikkat çeken Siegel, Biden’ın Beyaz Saray’da en iyi bakımı almış olması gerektiğini belirterek, “Bu kadar ilerlemiş olması karşısında afalladım… Tıp camiasındaki herkes bilir ki bu, erkeklerde tetikte olunması gereken bir kanserdir” ifadesini kullandı. Siegel, Biden’da çok fazla risk faktörü olmamakla birlikte, 82 yaşında olmasının başlı başına bir risk faktörü olduğunun altını çizdi.