ABD Borsaları Düşüşle Kapatıldı

ABD BORSA GÖRÜNÜMÜ

ABD borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde gerileyerek %0,34 azalışla 44.785,50 puana indi. S&P 500 %0,40 düşüşle 6.369,97 puana, Nasdaq ise %0,34 kayıpla 21.100,31 puana düştü. Yatırımcıların dikkatleri, Powell’ın ekonomik görünüm ve faiz politikası üzerine vereceği mesajlarda yoğunlaştı.

FAİZ POLİTİKASI DEPRESYONU

Analistler, Powell’ın yapacağı açıklamalarda Fed’in faiz oranları konusundaki gelecekteki adımlarına dair ipuçlarını arayacak. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Powell’dan önce yaptığı açıklamada, enflasyonun artış eğiliminde olduğunu vurgulayarak “Eğer toplantı yarın olsaydı faiz indirimi için gerekçe görmezdim.” dedi.

ŞİRKET BİLANÇO GELİŞMELERİ

Şirket bilançoları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Walmart, yıl sonunda kar ve satış beklentisini artırsa da çeyrek dönem karı beklentileri karşılamayınca hisseleri %4,5 değer kaybetti. Diğer perakende devleri olan Home Depot, Target, Lowe’s ve TJX’in sonuçları da karışık bir seyir izledi.

İSTİHDAM VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

Makroekonomik verilerle ilgili gelişmeler de takip ediliyor. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 235 bine çıkarak beklentilerin üzerine çıktı. Ağustos ayı imalat PMI verisi ise 53,3 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.