ABD Borsaları Enflasyonla Düşüşte Açıldı

ABD BORSA VERİLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

ABD borsaları, enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başladı. New York borsasında Dow Jones endeksi %0,53 azalarak 44.357,70 puana, S&P 500 endeksi ise %0,72 düşüşle 6.025,08 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise %1,06 kayıpla 19.436,51 puana düştü. Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %0,5, yıllık %3 artış göstererek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu durum, enflasyonla mücadelede ilerlemenin durduğuna işaret ediyor ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik temkinli duruşunu sürdürme beklentisini artırıyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE PİYASA ETKİLERİ

Çekirdek enflasyon da aylık %0,4, yıllık %3,3 artışla öngörülerin üzerine çıktı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artarak %4,64 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi %0,4’lük bir artışla 108,35 seviyesine ulaştı. Ayrıca, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta %6,95’e gerilerken, mortgage başvurularında %2,3’lük bir artış gözlemlendi.

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMALARI

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Kongre’deki konuşmasında faiz indirimi konusunda aceleci davranmaya gerek olmadığını ifade etti. Powell’ın bugünkü açıklamaları, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faizlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti. Trump, bu durumun “yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir süreç” olduğunu dile getirdi.