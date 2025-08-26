ABD Borsası Artışla Kapatıldı

DAHA YÜKSEK PİYASA ENDİKSLERİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artışla 45.418,07 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 6.465,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 21.544,27 puana ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilim tırmanmasına rağmen endekslerdeki pozitif seyir dikkat çekti. Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a gönderdiği mektupta, mortgage sözleşmelerinde yanlış beyan iddiasını gerekçe göstererek görevine son verildiğini duyurdu.

HUKUKSAL DAVANIN GÖLGESİ

Cook, avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, kararın “yasa dışı” olduğunu belirtti ve dava açacaklarını duyurdu. Trump, ayrıca Fed yönetiminde kısa sürede çoğunluğu elde edeceklerini ifade etti. Analistler, bu gelişmenin Fed’in bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdığına dikkat çekiyor. Makroekonomik verilerde ise dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında geriledi. Ayrıca, Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık yüzde 1,9 artış kaydetti.

TÜKETİCİ GÜVENİ VE YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Tüketici güven endeksi ise ağustosta 97,4’e düştü ancak tahminlerin üzerinde kaldı. Yatırımcılar, yarın bilançosunu açıklayacak olan ABD’li çip üreticisi Nvidia’ya odaklanmış durumda. Bu gelişmeler, piyasalarda merakla takip ediliyor.