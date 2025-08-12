Abd Bütçesi 291 Milyar Dolar Açık

FEDERAL HÜKÜMETİN BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

1 Ekim 2024’te başlayıp 30 Eylül 2025’te sona erecek olan 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümet bütçe açığı 291 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın temmuz ayında bütçe açığı 243,7 milyar dolardı. Bu durumda temmuz ayı bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artış göstermiş oldu. Analizlere göre, bu dönemde bütçe dengesine yönelik piyasa beklentisi 206,7 milyar dolarlık bir açık vermesi yönündeydi. Hükümetin temmuz ayındaki gelirleri yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara ulaşırken, harcamaları yıllık yüzde 9,7 artışla 629,6 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikası çerçevesinde, temmuz ayında gümrük gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 287,9 artışla 28 milyar dolara yükseldi.

ON AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı döneminde bu rakam 1,5 trilyon dolar seviyesindeydi. Mali yılın on ayında hükümetin gelirleri, yıllık yüzde 6,4 artış göstererek 4,4 trilyon dolara çıkarken, harcamalar da yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.