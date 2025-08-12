Abd Bütçesi 291 Milyar Dolar Açık

ABD BÜTÇE AÇIĞI 291 MİLYAR DOLAR OLDU

1 Ekim 2024’te başlayan ve 30 Eylül 2025’te son bulacak olan 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yıl temmuz ayında 243,7 milyar dolarlık bütçe açığı veren hükümetin bu yılki açığı, önceki yıla göre yüzde 19,4 oranında bir artış gösterdi. Piyasa analistleri, bu dönemde bütçe dengesinin 206,7 milyar dolarlık açık vermesi yönünde beklenti içerisindeydi.

GELİRLER VE HARCAMALARDAKİ ARTIŞLAR

Temmuz ayında hükümet gelirleri yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara yükseldi. Ancak harcamalar bu dönemde yıllık yüzde 9,7 artış göstererek 629,6 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası çerçevesinde temmuz ayında gümrük vergilerinden elde edilen net gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 287,9 artarak yaklaşık 28 milyar dolara çıkması dikkat çekti.

ON AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

2025 mali yılının onuncu ayı olarak kabul edilen temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 1,5 trilyon dolar seviyesindeydi. Mali yılın on ayında toplam gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.