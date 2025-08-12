Abd Bütçesi Temmuz’da 291 Milyar Açık

FEDERAL HÜKÜMETİN BÜTÇE AÇIĞI HESAPLANDI

1 Ekim 2024’te başlayıp 30 Eylül 2025’te sona erecek olan 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

BÜTÇE AÇIĞI TEMMUZDA ARTTI

Federal hükümet, önceki yıl temmuz ayında 243,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu durum, temmuz ayındaki bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artması anlamına geliyor. Bu süreçte piyasalardaki beklenti, bütçe açığının 206,7 milyar dolara ulaşması yönündeydi. Temmuz ayında hükümetin gelirleri, yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 9,7 artarak 629,6 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası neticesinde temmuzda gümrük vergilerinden elde edilen net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 287,9 artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığı görüldü.

ON AYLIK BÜTÇE AÇIĞI ARTTI

2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artışla 1,6 trilyon dolara ulaştı. Bu bütçe açığı, bir yıl önce aynı dönemde 1,5 trilyon dolar seviyesindeydi. Mali yılın on ayında toplam gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 4,4 trilyon dolara çıktı. Harcamalar ise yüzde 6,7 artarak yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.