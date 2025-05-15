ABD-Çin Anlaşması Kripto Piyasasını Yükseltti!

ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASINDAN YENİ İLERLEMELER

ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarında yaşanan yumuşama, yeni anlaşmayla birlikte küresel finans piyasalarında kısa bir rahatlama etkisi yaratıyor. ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük tarifesi, yüzde 145 oranından 90 gün boyunca yüzde 30 seviyesine düşürüldü. Aynı zamanda, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı vergi oranını yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi. Bu anlaşmalar sonrasında Bitcoin’in değeri 105 bin doları geçerken, Ethereum da yükselişine devam ederek 2 bin 563 dolara ulaştı.

YATIRIMCILAR İÇİN DİKKAT UYARISI

The Steve Group CEO’su Derya Türker, makroekonomik risklerin geçici olarak azaldığını ifade ederek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. “Kripto para piyasalarındaki hareketlilik, küresel ekonomideki belirsizliğin azalmasıyla hız kazandı. Yatırımcılar, ABD-Çin anlaşmasının ardından güvenli liman arayışına yöneldi. Bitcoin’in 105 bin doları aşması, kripto varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Ancak ticaret savaşları gibi uzun vadeli risklerin çözülmediğini unutmamalıyız. Yatırımcılar gelişmeleri dikkatle takip etmeli,” dedi.

KRİPTO VARLIKLARA ARTAN İLGİ

Kripto paralara olan ilginin merkeziyetsiz finans (DeFi) ve blockchain teknolojisindeki ilerlemelerle daha da arttığı belirtiliyor. Türker, küresel ekonomideki gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını etkileyebileceğini vurgulayarak, bu dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

DÜZENLEYİCİ ADIMLAR EKOSİSTEMİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması ile birlikte, dünya genelindeki kripto paralarla ilgili yasal düzenlemelerin olumlu yönde ilerlemeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Avrupa ve ABD’deki düzenleyici otoritelerin kripto paralara yönelik tutumlarını netleştirmeye başlaması, ekosistemin olgunlaşmasına önemli katkılar sağlıyor.