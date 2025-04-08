Abd, Çin’e Ek Vergiyi %104’e Yükseltti

ABD, ÇİN’İN MİSİLLEME ADIMLARINA CEVAP VERİYOR

Beyaz Saray, Çin’den ithal ürünlere uygulanacak ek gümrük vergisinin 9 Nisan itibarıyla yüzde 104 seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Bu karar, Çin’in ABD’ye karşı tarifelere yönelik misilleme tutumunu sürdürmesinin ardından alındı. Yetkililer, Çin’in “vergiler konusunda mücadele edeceği” yönündeki açıklamalarının ardından, tarifelerin iki katına çıkarıldığını duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Donald Trump, Çin’in teklif ettiği yüzde 34’lük misilleme tarifesini geri çekmemesi durumunda, yüzde 50 oranında ek vergi uygulanacağını ve müzakerelerin iptal edileceğini belirtti. Beyaz Saray, Trump’ın bu yönde hareket edeceğini ve toplam vergilerin yüzde 104’e ulaşacağını doğruladı.

ÇİN’DEN CEVAP: GERİ ADIM ATILMIYOR

Çin tarafı, ABD’ye karşı aynı oranda ek tarife uygulamaya devam ettiğini, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladığını ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar getirdiğini açıkladı. Ayrıca, bu durumu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşımış durumda.