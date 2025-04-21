“ABD, Çin’in Tedarik Zincirine Bağımlı”

DÜNYA TİCARET SAVAŞI BAŞLIYOR

Seçim kampanyasında gümrük vergilerine yönelik adımlar atacağının sinyallerini veren ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını başlatıyor. ABD’deki üretimi artırmayı hedeflediğini söyleyen Trump, yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Bu süreçte Çin ile karşılıklı misillemeler sonucunda vergi oranları yüzde 145’e kadar yükseldi. Tam anlamıyla bir ticaret savaşı başlarken insanların uzman görüşleri, Trump’ın bu adımının ABD ekonomisine zarar vereceği yönünde.

ABD, ÇİN’E BAĞIMLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Ne kadar büyük teknoloji firmalarına sahip olsa da ABD’nin elektronik parça tedarikinde Çin’e bağımlılığı dikkat çekiyor. Bu konuda ünlü ekonomi dergisi Forbes’te bir analiz yayımlandı. Söz konusu yazıda, ABD’nin teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılan parçalar bakımından Çin’e olan bağımlılığına vurgu yapıldı. Yazıda, “Çin, küresel drone parçalarının yüzde 90’ını kontrol ediyor ve bu durum Amerikan üreticilerini çaresizce Çin tedarik zincirlerine bağımlı hale getiriyor!” denildi.

HAVACILIK ENDÜSTRİSİ RİSKTE

ABD’nin Çin’le bağlarını koparmanın riskini alması, “Amerika’nın kendi insansız hava aracı endüstrisini çökertir!” ifadeleriyle açıkça belirtildi. Bu bağlamda, Türkiye’nin İHA ve SİHA alanındaki yerli ve milli üretimleri akıllara geliyor. Tamamen yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu yazı, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız gerektiğini gösteriyor.

TARİFE RESTLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu “karşılıklı tarifelere” Çin ilk tepkiyi veren ülke oldu ve aynı oranda karşılık verdi. İki ülke arasındaki tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Pekin ise yüzde 125’e kadar çıkardı. Washington yönetimi ayrıca diğer ülkelerin mevcut tarifelerini 90 gün ertelemeyi tercih ederken, Çin’e yönelik olanların ise yürürlüğe girdiği bildirildi. Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin karşılıklı tarifeler için müzakere yürüttüğü 70 ülkeye Çin ile ekonomik bağlarını kısıtlama konusunda baskı yaptığını, bunun da Çin ekonomisini izole etme amacı taşıdığını aktardı.