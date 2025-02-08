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ABD’de Gemide 100 Kişi Hastalandı

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ABD’DE KRUVAZİYER GEMİSİNDE RAHAHSIZLIK OLAYI

ABD’de bir kruvaziyer gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle 100 kişi rahatsızlandı. Olayın ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının kaynağını belirlemek için bir inceleme başlattı. CDC verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde görülen mide-bağırsak hastalığı salgını sebebiyle yolcular mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla tıbbi yardım aldı.

SALGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

CDC, salgının norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. CruiseMapper’a göre, gemi 1 Şubat’ta Florida’nın Tampa kentinden hareket etti ve Meksika, Honduras, Belize gibi yerlerde mola verecek yedi günlük bir seyahate çıktı. Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını söyledi ve yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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