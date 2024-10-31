“ABD’de İşsizlik Başvuruları Düşüşte”

ŞİDDETLİ KASIRGALARIN EKONOMİYE ETKİSİ

Güneydoğu eyaletlerinde meydana gelen iki şiddetli kasırga, ABD ekonomisini olumsuz etkiliyor. Ancak buna rağmen, işsizlik maaşı başvuruları geçen haftada mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriliyor. İlk başvurular, 26 Ekim’de sona eren haftada önceki haftaya göre 12 bin azalarak 216 bine düşüyor. Bu durum, Bloomberg’in ekonomistler arasındaki anketinde belirtilen 230 binlik medyan tahmininin altında kalıyor.

SÜREKLİ İŞSİZLİK BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ

Yardım alan kişi sayısını gösteren devam eden işsizlik başvuruları da olumlu bir seyir izliyor. Bir önceki hafta, bu başvurular 1,86 milyona gerileyerek istihdam pazarındaki iyileşmeyi yansıtıyor. Ekonomik göstergeler, iş gücü piyasalasının güçlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.