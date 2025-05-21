ABD’de Konut Kredisi Faizi Yükseldi

MORTGAGE FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ

Son haftada ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, %6,92 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Mayıs’ta sona eren haftaya ait mortgage verilerini paylaştı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre %5,1 düştü. Bu süreçte konut satın almak için yapılan başvurular ile yeniden finansman başvuruları %5 azalış gösterdi.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı, geçtiğimiz hafta %6,86’dan %6,92’ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise %6,12’den %6,21’e çıktı. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların artan enflasyon ve yükselen borçların etkisi karşısında endişe yaşadığını belirterek 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarının şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Fratantoni, yüksek mortgage oranlarının sektörde bir yavaşlama yarattığını vurgulayarak, satın alma başvurularının yıllık olarak %13 oranında arttığını bildirdi.