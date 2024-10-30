ABD’de Konut Satışları Rekor Seviyede

KONUT SATIŞLARINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

ABD’de bekleyen konut satışları, eylül ayında yüzde 7,4 oranında artış gösterdi ve bu artış, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ulusal Emlakçılar Birliği’nin (NAR) verilerine göre, endeks 75,8 değerine ulaşarak Haziran 2020’den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti. Bloomberg tarafından yapılan anket, artışın yüzde 1,9 seviyesinde olacağını öngörüyordu. Bekleyen konut satışları endeksi, sözleşme imzalamalarına dayanan bir gösterge olması nedeniyle, bu veriler geleceğe yönelik önemli bir ışık tutuyor.

AĞUSTOS VE YILLIK BAZDAKİ DEĞİŞİMLER

Ağustos ayında bekleyen konut satışları endeksi, yüzde 0,6 artarak 70,6 değerine ulaşmıştı. Eylül itibarıyla yıllık bazda endeksin yüzde 2,6 oranında bir artış gösterdiği gözlemlendi. NAR’ın başekonomisti Lawrence Yun, yaz aylarının sonunda mortgage oranlarının düşmesi ve envanterin artması ile birlikte sözleşme imzalamaların hız kazanmış olduğunu söyledi.

Yun, istihdam ve envanter artışlarının devam etmesi durumunda konut satışlarının yükseliş trendine devam edebileceğini ifade etti. Bu durum, konut sektörü için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve piyasa dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceği anlamına geliyor. Kaynak: Bloomberg HT