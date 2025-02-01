ABD’de Küçük Uçak Kazası: Ölüler Var

ÖZEL JET KAZASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

ABD’nin Philadelphia şehrinde, 6 kişinin bulunduğu küçük bir özel jet, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazanın ardından çevredeki bazı evlerde yangınlar çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia’nın kuzeydoğusunda, hasta, iki doktor, bir refakatçi ve iki mürettebatla birlikte Learjet 55 tipi jet, Roosevelt Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu bölgeye çakıldı. Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na gitmeye çalıştığı bildirildi.

KAZA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Kaza sonrası çevrede yangınlar gerçekleşirken, Federal Havacılık İdaresi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı’ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta 6 kişi vardı. Uçak, Missouri’deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na gidiyordu.” denildi.

AÇIKLAMA VE UYARILAR

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Kuzeydoğu Philadelphia’da Roosevelt Alışveriş Merkezi’nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı’nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Kuzeydoğu Philadelphia’daki özel uçak kazasına müdahale için tüm birimlerin kaynaklarının seferber edildiğini açıkladı.