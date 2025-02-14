ABD’de Mahkeme Eylem Tok’un İadesini Erteledi

TALEP EDİLEN SÜREÇ DURDURULMASI

İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. mahkemeye sürecin 60 gün boyunca durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu. Dilekçede, Tok’un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyduğu vurgulandı ve iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu ileri sürüldü.

ÖLÜM TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Avukat Jennifer M., sunduğu dilekçede Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi durumunda ciddi risklerle karşılaşacağını ifade etti. Tok ve ailesinin Türkiye’de ölüm tehditleri aldığı, iade durumunda bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike oluşturduğu kaydedildi ve mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi. Ayrıca, Tok’un cep telefonunun delil niteliği taşıyıp taşımadığı ve suçlamaların iade anlaşmasıyla uygunluğu gibi konuların mahkemede tartışılması gerektiği savunuldu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Davayı yöneten savcı Kristen Kearney, ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı. Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkarmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu süreçte Tok ve Cihantimur’un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına olanak tanınacağı ifade edildi. Kearney, Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreleri olduğunu, eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa mahkemenin bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Ancak, mahkeme böyle bir başvuruyu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için bir teslim emri çıkarabileceğini vurguladı.

MAHKEME KARARINI DUYURDU

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin bir elektronik karar sundu. Karar detaylarında, “Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine dair onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı’na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı, bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok’u Türkiye’ye teslim etmeyecek. Tok’un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması halinde, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek.” ifadelerine yer verildi.