ABD’de Mortgage Faiz Oranı Arttı

Başvurularda Önemli Düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Nisan’da sona eren haftaya dair mortgage verilerini açıklıyor. ABD’deki 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı ve talep, ekonomik durumun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Konut Satın Alma Talebi Düşüşte

Geçtiğimiz hafta mortgage başvuruları, önceki haftaya göre yüzde 8,5 oranında bir azalma yaşadı. Bu süreçte konut satın alma başvuruları yüzde 5 gerilerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 12 oranında düştü.

Faiz Oranlarında Artış

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, bir önceki haftadan yüzde 6,61’den yüzde 6,81 seviyesine yükseldi. Ayrıca, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93’ten yüzde 6,11’e çıktı.

Ekonomik Belirsizlik ve Geri Dönüş

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage verileri üzerine yaptığı değerlendirmede, “mortgage oranlarının geçen hafta 20 baz puan yükselmesinin başvuru faaliyetlerinin hızını aniden yavaşlattığını” ifade etti. Fratantoni, ekonomik belirsizlik ve oranlardaki dalgalanmaların potansiyel alıcılar üzerinde tereddüt oluşturarak satın alma kararlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.