ABD’DE Savaş Bakanlığı Dönemi Başladı

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI’NA YENİ İSİM

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un adını ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirdi. Bakanlığın yeni ismi hakkında açıklamalarda bulunan Trump, “Bence bu isim, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında çok daha uygun. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. En iyi ekipman üreticilerine sahibiz. Açık ara, rekabet edebilecek kimse yok. Ve bununla ve diğer birçok şeyle birlikte, Patriots’ın en iyisi olduğunu görüyorsunuz. Ordunun her unsurunda, açık ara en iyisini yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

ZAFER MESAJI VE GÜÇ GÖNDERİMİ

Trump, isim değişikliğinin aynı zamanda bir ‘zafer mesajı’ ve güç gönderdiğini ifade etti. 1947’de de benzer bir değişiklik yaşanmıştı. Artık ABD Savunma Bakanı, resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak. Trump ve ekibi, “Savunma” kelimesinin fazla pasif olduğunu, “Savaş” adının ise “daha güçlü bir imaj verdiğini” belirtiyor. Beyaz Saray’a göre, bu değişiklik, ABD’nin tarihi boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazanılan zaferlere de atıfta bulunuyor.

GEÇİCİ UYGULAMA VE PENTAGON İSMİ

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulundu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırılarak, 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı olarak anılmaya başlandı. Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle, Trump’ın kararnamesi yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak. Pentagon isminin genel kullanımı ise devam edecek.