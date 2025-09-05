Gündem

Abd’de Savaş Bakanlığı Süreci Başladı

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.
8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca İSPARK otoparkları da bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

