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ABD’de Seçim Süreci Devam Ediyor

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ABD’DE SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in katıldığı başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Ülke genelinde üç farklı saat dilimi bulunduğu için oy verme süreleri eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. New York ve Virginia’da oy verme işlemleri saat 06.00’da (TSİ 14.00) başlarken, önemli eyaletlerden Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC’de bu işlem saat 07.00’de (TSİ 15.00) başladı.

SEÇİMDE REKOR KATILIM

Erken oy kullanma süreciyle birlikte şu ana kadar 80 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı bildiriliyor. Sandıkların kapalı kalacağı saat ise Türkiye saatiyle gece 03.00. Bu saatten sonra oy verme işlemi tamamlanacak ve oy sayımına geçilecek. ABD’nin New York kentinde vatandaşlar, başkanlık ve Kongre seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

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